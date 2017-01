Escrito por

Aprende a cortarte el pelo en casa. Muchas veces nos pasa que vamos a la peluquería y salimos deseando no haber entrado. Cada vez dudamos más entre ir a la peluquería o que nos corte el pelo un familiar o un amigo sin mucha experiencia. Y es que, a veces no se trata sólo de saber cortar el pelo, sino que también cuenta mucho la comunicación peluquero-cliente. La otra opción que hay si no te fías de que nadie te lo corte, es hacerlo tú mismo/a, y por eso te voy a enseñar a cortarte el pelo sin salir de casa, con tus propias manos y sin que te ayude nadie!

La primera regla es que no puedes tener miedo en cortarte el pelo a tí mismo/a. Seguro que muchos ya habéis cogido unas tijeras para cortaros unos mechones que no os gustaban, o las chicas para haceros flequillo y más cosas.

Si ves que no estas muy seguro/a, lo que puedes hacer es ir cortártelo poco a poco. Hacerlo progresivamente hasta conseguir el resultado que quieres.

Corte de pelo para mujer:

Cortar en capas: mójate el pelo y con un peine hazte una coleta muy bien peinada y estirada justo en el centro, en la parte más alta de la cabeza. Peina el pelo de la coleta hacia delante y corta un poquito menos de lo que querrías, para después retocarlo y dejarlo perfecto. Si quieres que las capas de arriba queden más cortas por delante que por detrás, la coleta debe hacerse más tirando hacia la coronilla.

mójate el pelo y con un peine hazte una coleta muy bien peinada y estirada justo en el centro, en la parte más alta de la cabeza. Peina el pelo de la coleta hacia delante y corta un poquito menos de lo que querrías, para después retocarlo y dejarlo perfecto. Si quieres que las capas de arriba queden más cortas por delante que por detrás, la coleta debe hacerse más tirando hacia la coronilla. Corte de pelo bob: para que tu pelo sea corto por detrás y más largo por delante, mójalo y haz una coleta en la parte de detrás de la cabeza y corta un poco menos de lo que querrías, por si acaso y para hacer los retoques que quieras hasta que estés satisfecha con tu nuevo peinado.

Corte de pelo para hombre: