Escrito por

Ya conocemos los peligros del tabaco y no sólo porque aparezcan en las cajetillas lo que puede ocurrir cuando se descontrola en nuestro cuerpo y reina en nuestra vida, sino porque lo llegamos a sentir. Descubramos juntos, los beneficios de dejar de fumar.

Nos cuesta respirar

Nos levantamos tosiendo

Nos recuperamos más tarde de los resfriados porque los pulmones están congestionados

No saboreamos igual

La tensión sube

La piel envejece prematuramente…

No queremos nada de esto en la vida. La mejor manera de dejar de fumar es dejándolo. Cuando estés preparado y te digas a ti mismo “esto no me lleva a nada”, entonces es el momento de dejar de fumar y comenzarán a surgir cosas maravillosas.

Beneficios de dejar de fumar – Mejor olor

Por fin, todo dejará de tener ese olor rancio a tabaco que se va quedando impregnado a las paredes. Tu olor corporal mejorará, tu ropa no apestará, tu cabello tampoco olerá a tabaco…

Beneficios de dejar de fumar – Ahorro

Te ahorrarás la friolera de cerca de 5€ por cada paquete que dejas de fumar. Dinero que puedes invertir en comer fuera, en jugar en unos recreativos con tus hijos, en entrar en un museo o lo que sea. Ganas calidad de vida.

Beneficios de dejar de fumar – Embarazos

Se cavaron los problemas para quedarse embarazada, ya que mejora la presión sanguínea, los órganos no estarán intoxicados y mejorará su funcionamiento notablemente, como para poder recibir una nueva vida.

Beneficios de dejar de fumar – Ejercicio

Comenzarás a batir tus récords. Podrás resistir mucho más, porque los pulmones se pueden expandir más, la presión sanguínea no está por las nubes, tu cuerpo no está congestionado y podrás levantar hasta más peso, lo cual segregará dopamina y hará que te sientas muchísimo mejor contigo mismo.

Estos y algunos beneficios más, son los que nos encontraremos cuando decidamos dejar de fumar y ya no sólo eso. Se trata de logar dominar el tabaco y no dejar que el tabaco, te domine a ti.

¿Dejaste de fumar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha cambiado tu vida?