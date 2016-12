Escrito por

Con la llegada del otoño, llega el cambio de estación y eso significa que comenzamos a tener frío, a tener calor, a tener las dos cosas a la vez en diferentes partes del cuerpo y al final, acabamos destapándonos cuando tenemos que taparnos y tapándonos cuando nos tenemos que refrescar. Es un auténtico lío y las defensas se resienten. Por eso, tenemos que saber cómo reforzar las defensas.

Cuando ocurre esto, quedamos al descubierto y cualquier brisa es capaz de dejarnos fuera de juego y acabamos cogiendo un resfriado. No hay peor cosa de la llegada del otoño que resfriarnos en la primera semana. Es cierto que hay buenos remedios naturales para el resfriado, pero no queremos estar así tampoco.

Pero por suerte, en Revista buena Salud, podemos mostrarte cómo reforzar las defensas de manera natural.

Cómo reforzar las defensas – Frutas y verduras frescas

Se trata de tomar muchas más vitaminas y minerales de manera natural y directa. No nos vale la fruta envasada o en forma de zumos o preparados. Tiene que ser fresca, en donde no se han tocado sus propiedades. No dejes de consumir mucha fruta y verdura este otoño. Especialmente verdura.

Cómo reforzar las defensas – Infusiones

Con las infusiones, ayudamos a que nuestro cuerpo consiga una regulación normal de la temperatura. Si tenemos calor, nos ayuda a sudar y a estar más frescos. Si hace frío te calentará desde dentro. Pero además, si eliges bien los tipos de té, podrás reforzar las defensas.

Cómo reforzar las defensas – Adaptación de la temperatura

Con esto queremos decir que si hace frío en la calle, no salgamos directamente a ella, desde una habitación caliente. Debemos apagar la calefacción, dejar que se refresque el cuarto, abrigarnos un poco y salir a la calle. Ocurrirá lo mismo si entramos en un cuarto con calor. Debemos quitarnos enseguida el abrigo para no emitir más calor de lo necesario. De esta manera, podrás reforzar las defensas porque no las debilitarás con los cambios bruscos de temperatura.

Cómo reforzar las defensas – Ventilación

No queremos que dejes la habitación abierta de par en par para que entre el frío y lo hiele todo, pero sí una ventana que permita que el aire se renueve, se ventile la habitación y no dejes que los virus se posen.

Cómo reforzar las defensas – Miel

Antiséptico natural lleno de vitaminas, minerales, azúcares naturales y un gran aliado de las defensas. Añádela a una taza de té en lugar de azúcar.

Gracias a estas formas tan sencillas de reforzar las defensas podemos conseguir que nuestro sistema inmunitario esté hecho a prueba de balas y podremos disfrutar del otoño sin caer en el resfriado