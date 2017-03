Te duele una pieza dental, mucho, y aunque quieres retrasar lo más posible la visita de rigor, llega un momento, en el que incluso respirar te causa dolor, que no lo puedes aguantar más. Y tras la visita de rigor al dentista, descubres que tienes una carie, demasiado profunda, o con daños más fuertes de los habituales y, con un simple empaste no arreglan el problema. Por ello, te tienes que someter a una endodoncia, ya que es la única forma de salvar la pieza dental. Y al cabo de un tiempo, este mismo diente se rompe, y por ello nos preguntamos, las endodoncias ¿Porque se rompen?.

Esto aunque pueda parecer muy raro, es muy común, ya que, las piezas dentales que se han sometido a una endodoncia, al quitarles la raíz de la misma, pierden su vitalidad y su fuerza, y, por ello, es mucho más fácil que se fragmenten, o directamente se rompan.

Por ello, para evitarlo, se debe tener una higiene dental muy precisa, limpiando y eliminando todos los posibles restos de comida que se encuentren entre los dientes, ya que, este es la única forma de mantener una boca limpia y en forma.

Hay que recordar que, una endodoncia es un tratamiento al que se somete a una pieza dental que tiene una carie muy profunda, y, por lo tanto, el daño de esta ha superado la pulpa del diente, entrando hasta afectar al mismo nervio dental. Para evitar el intenso dolor que se produce con esta infección, se pueden tomar dos caminos, la extracción de esta pieza dental, que, acaba de raíz con los dolores y las molestias, o el que siempre se recomienda más por parte de todos los especialistas, el intentar mantener el mayor porcentaje de diente posible, y, hacer una endodoncia, que con lo que termina es con la pulpa del interior de este, y, con el nervio que hace notar este dolor.

Hay que tener en cuenta que, aunque este tratamiento extrae la pulpa del interior de la muela, el exterior no sufre ningún cambio, y por ello, aunque pueda resultar extraño, ese diente puede resultar dañado de nuevo por las caries, pero, con la característica de que tienen más posibilidades de agravarse, ya que, como no tienen conductos dentales o nervios, no se note el dolor hasta que ya no sea demasiado tarde, y la pieza dental está casi perdida.

Es por ello que, los especialistas en salud dental, insistan tanto en las visitas periódicas a los dentistas, más por prevenir y asegurar que todo está en condiciones y la boca y sus piezas dentales no están sufriendo ningún daño permanente y fuerte.

Muchas veces obviamos los problemas bucales, sin tener en cuenta que la salud bucodental es básica para la salud total de las personas, ya que con la boca se realizan tareas básicas como alimentarnos, además de utilizarla como base de la comunicación con otras personas. Por ello, es clave tener todos los dientes en buen estado, y cuidar porque duren lo más posible.