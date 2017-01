Evitar el resfriado este invierno

Escrito por , publicado el

Llega el invierno, y con él el frío y como viene siendo habitual, nos coge totalmente desprevenidos. Cada año nos proponemos empezar con un plan previo para evitar los problemas habituales que trae consigo la estación más fría del año, el invierno, constipados, gripes, sequedad de piel o aparición de los molestos sabañones, y para ser realistas, entre unas cosas y otras, pocas veces llegamos a tiempo.

Por ello, y puesto que el frío siberiano parece que nos está dando una tregua, lo mejor es hacer un plan de ataque rápido, para, si eres de los afortunados que todavía no has tenido este problema, evitarlo el resto del invierno.

No te preocupes, si eres de los que ya ha caído en las garras de la moquita, los escalofríos y los estornudos también te daremos unas pautas para que lo pases lo más rápido posible, y te refuerces lo suficiente para no sufrir las horrorosas recaídas, o el temido paso del simple constipado a la gripe.

¿Qué es el resfriado?

El resfriado también conocido constipado o catarro, es la enfermedad más común y ocurre en todos los puntos del planeta. No hace distinciones, y ataca a hombres y mujeres por igual. Además, es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, ya que no está causado por un único virus, sino que lo que conocemos como constipado son más de 200 cepas diferentes.

Un resfriado común, tiene una duración media de entre 3 y 10 días, y en estos se desarrollan unos síntomas continuos y otros que van cambiando, según el estadio en el que te encuentres. El primero y más duradero es la sensación de malestar y cansancio que arrastra, y a este se suman otros muy molestos, como son los estornudos, el dolor de cabeza, todos los síntomas nasales -que engloban la secreción, el goteo y la congestión- el picor y los ojos llorosos, además del dolor de garganta.

A pesar de la creencia popular dice que el catarro está causado por el frío, realmente, lo que causa esta enfermedad son los virus, aunque si es real que estos se transmiten más de una manera rápida y fácil cuando bajan las temperaturas los ambientes están más secos. También hay que tener en cuenta que estas cepas son muy contagiosas, sobre todo entre el segundo y el cuarto día de desarrollar los síntomas, y la manera de transmitirse es cuando hablamos, tosemos o estornudamos, por ello, los espacios cerrados en los que pasamos más tiempo en invierno son clave para el contagio de los catarros. Como el catarro no es un constipado, y está causado por virus, y no bacterias, por ello, no se pueden tomar antibióticos, y las pastillas no son demasiado útiles. Por ello, tiene mejores resultados poner en práctica una serie de pautas de higiene básicas:

Lavarse bien las manos utilizando jabón y agua frecuentemente. Los virus son muy contagiosos, y una buena higiene hace que tengas más oportunidades de no contagiarte.

Tener las vacunas del en el calendario nacional de vacunación al día. Así, los grupos de riesgo tienen menos peligro de desarrollar síntomas peligrosos.

No fumar . El tabaco es un irritante de las vías respiratorias, y estar expuesto demasiado tiempo al mismo puede traer graves consecuencias.

Airear los espacios cerrados. Si un espacio no se airea, los virus se acumulan y es más fácil el caer constipado.

Plan de ataque para acabar con el resfriado

Como se ha visto, a pesar de ser muy cuidadoso, el constipado es difícil de evitar, y haber pasado uno un año no te da inmunidad para no volver a pasar más catarros un mismo año. Pero, lo que es verdad es que si se aplican las normas básicas de higiene que ya hemos dado, y ponen en prácticas unas pautas muy sencillas, a pesar de estar resfriados, se puede llevar una vida casi normal.

Solamente tomar analgésicos o pastillas en caso de tener fiebre, o mucho malestar, ya que no sirven para curar el resfriado.

La vitamina C. A pesar de lo que se ha dicho toda la vida, no sirve para prevenir el constipado, pero si se ha demostrado que acorta la duración de los mismos. Los suplementos ricos en zinc, también dan este resultado.

Tomar muchos líquidos , y sobre todo caliente ayudan a paliar el malestar general.

Gárgaras con miel y limón, para suavizar y humedecer la garganta.

Lavar las fosas nasales con suero fisiológico , con esto, se impide que la mucosidad obstruya la nariz.

El jengibre. Aunque normalmente se usa en repostería, también se puede usar en carnes y guisos. Este alimento tiene grandes propiedades antiinflamatorias y ayuda a eliminar mucosidad.

Lo más importante es, si los síntomas empeoran, consultar con un profesional, por si un simple catarro se ha convertido en una gripe.