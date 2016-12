Escrito por

Muchos ya conocemos los beneficios de la L-Carnitina cuando entrenamos, para poder eliminar las grasas que nos sobran, las que son difíciles de mover, pero no todo es color de rosa. Ya que la L-Carnitina, puede volverse en nuestra contra. Descubramos a la L-Carnitina efectos secundarios.

Un mal uso de la L-Carnitina, puede llevarnos a unos efectos secundarios, nada agradables y que os nombraremos en Revista Buena Salud, para que estéis atentos a los síntomas.

L-Carnitina efectos secundarios – Hiperhidrosis

Consiste en el exceso de sudoración. Tienes que estar muy atento porque a lo mejor no te das cuenta cuando estás en el gimnasio. Pero si sigues sudando mientras no entrenas o si estás sudando más de lo normal, entonces son evidencias de que presentas hiperhidrosis.

L-Carnitina efectos secundarios – Alteraciones gastrointestinales

Desde náuseas, estreñimiento, diarreas y dolores de estómago. Si tienes el estómago sensible o algún órgano que no está en condiciones, no debes tomar la L-Carnitina porque toda esa sustancia la metaboliza el cuerpo y está actuando de manera negativa sobre él, intoxicándolo.

L-Carnitina efectos secundarios – Caída del cabello

Cuando se produce un rechazo de la L-Carnitina, uno de los efectos secundarios es la caída del cabello. Depende de lo fuerte que lo tengas, pero si eres de caída fácil, es muy probable que se te caiga en gran cantidad si no lo tomas adecuadamente.

L-Carnitina efectos secundarios – Alteraciones de la piel

Puede provocar toxicidad en la piel y hacer que ésta se resienta de manera que aparecen sarpullidos y el problema del acné, puede hasta empeorar.

L-Carnitina efectos secundarios – Taquicardia

La L-Carnitina sube la tensión. Puede darte mucha energía, pero si eres de tensión alta o padeces de corazón, el ritmo no podría ser soportado por el corazón y llegar a un paro cardíaco.

Si veis que estáis sufriendo uno de estos síntomas, significa que vuestro organismo no está aceptando la L-Carnitina. Si ocurren estos, debes parar por completo el tratamiento y buscar una alternativa menos agresiva que no te haga vivir estos desagradables efectos secundarios.