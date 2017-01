Tener en cuenta las necesidad de uno mismo, es primordial para no caer en las depresiones. No abusar del alcohol, es una sustancia totalmente negativa, que además no se puede mezclar con la medicación. Si que es bueno cocinar sano, y llevar unas pautas de alimentación y sueño que ayuden, además de tomar infusiones que ayudan a mejorar el estado corporal.