La hipnoterapia poca gente la conoce como tal, pero cuando hablamos de hipnosis, todo el mundo piensa en los espectáculos de la televisión o circenses, en los que un hipnotizador o mago duerme a un incauto voluntario, y al que le hace realizar mil y una perrerías, convirtiéndole algo parecido a un títere sin voluntad, y, al terminar la función, no recuerda nada.

Pero esto, solo es la punta, visible, por otra parte, del gran iceberg de la hipnosis, y tal vez, la que menos se acerca a la realidad. En estos espectáculos se ve a gente sin escrúpulos aprovechándose de personas o de la candidez de aquellos que ven los espectáculos.

Pero, reiteramos que esto solo es la punta del iceberg de una ciencia, que si bien a día de hoy no está reglada y reconocida como muchas veces merece, ayuda a mejorar la vida de muchos pacientes.

Cuando se adentra en el mundo de la hipnosis, para hacerla más cercana a las personas, siempre se habla de la auto hipnosis, esa que nos hacemos a nosotros mismos de forma involuntaria cuando focalizamos mucha atención en una acción y te aíslas del resto, como por ejemplo cuando se lee un libro que engancha, o bien, cuando realizamos una acción habitual, como conducir un trayecto diario, y no nos damos cuenta, o bien no sabemos, cómo hemos llegado. Esto ocurre porque la mente consciente hace como un off, para poder centrarse en algo para lo que tiene que hacer un esfuerzo extra, y el inconsciente es el que empieza a trabajar.

La hipnosis terapéutica o clínica, también conocida como Hipnoterapia, es aquella que se realiza bajo la supervisión de un experto en la materia, y recomendado por un médico, normalmente psicólogos, para tratar o mejorar un problema, y aplicada como complemento a las terapias convencionales.

Al contrario del pensamiento de muchos, que lo ven, marcado por la idea que nos han predispuesto las películas, la hipnosis no está prediseñada para volver a una vida anterior para superar un trauma, aunque, sí se puede crear el estado de bienestar similar a la vuelta al vientre materno, para aliviar angustias y transmitir la sensación de seguridad y paz. El terapeuta que dirige la hipnosis es clave para que la persona, gracias al influjo de las palabras y el estado de tranquilidad, pueda percibir las herramientas efectivas para gestionar los problemas de los que se les está tratando.

Pese al estado de tranquilidad, y el trance, el paciente jamás queda a la voluntad del hipnotizador, y no llevará a cabo ninguna acción que rechace, además en ningún momento perderá la consciencia, sino que siempre estará conectado por la voz de la persona que esté llevando a cabo por la hipnosis.

Para que se utiliza la hipnosis

La hipnosis clínica tiene multitud de usos y aplicaciones, aunque, también tiene algún inconveniente, como realizar la terapia a una persona que sufre de epilepsia, ya que, podría sufrir una crisis en mitad de la sesión rompiendo el resultado. Pero dejando a parte esta causa, normalmente se utiliza la hipnoterapia para: