Qué son las intolerancias alimentarias

Desde hace unos años se está escuchando mucho una nueva patología, las intolerancias alimenticias. Aquellas personas que, no tienen una reacción alérgica a la consumición de un alimento, pero sí que se le desencadenan una serie de efectos secundarios.

Las intolerancias alimenticias tienen que ser diagnosticadas por un médico, aunque la sospecha surge de la persona que la padece, o la familia, al sentir una serie de molestias que pueden ir de leves a muy fuertes, según el tipo de intolerancia, y el daño previo al organismo, y se deben distinguir de las alergias, ya que a pesar de que coinciden en algunos síntomas, las alergias son mucho más graves, y mal atendidas pueden causar la muerte, mientras las intolerancias a pesar de ser muy molestas y dolorosas, no llegan a estos extremos.

La intolerancia alimentaria es una reacción adversa al metabolismo, en la que no participa el sistema inmunológico -cosa que en las alergias si ocurre, o en la enfermedad celíaca-, tras ingerir un alimento que contenga el componente que causa el problema. En muchos casos, la mayoría, el problema aparece tras estar tiempo consumiendo el problema, sin tener problemas, y en otros, la minoría, aparece de forma genética, transmitida por familiares directos en la primera infancia. Hay que tener claro que los síntomas no aparecen de repente tras consumir el alimento, sino que pueden tardar de 30 minutos a algo más de un día, mientras el alimento pasa al sistema digestivo, y se da el problema. Al igual que no siempre que se ingiera el alimento se tendrán los mismos síntomas, ya que a veces una pequeña cantidad del alimento no causa ningún síntoma. Por ello, hay que tener mucho cuidado y no pensar que el problema se da por algún desajuste gastrointestinal, y sobre todo, vigilar cuando se repiten, qué pautas de alimentación o ingestas de alimentos coinciden cada vez para intentar evitarlo en la dieta.

Hay que tener claro, que el daño que causan las intolerancias, empieza en el estómago, donde, hay unas vellosidades que recubren el intestino. Estas, cuando se consume el alimento que causa la intolerancia de forma habitual, se atrofian, y aparecen intolerancias secundarias, que son, alimentos que en principio no deberían causar problemas, pero que, por el mal funcionamiento del sistema digestivo, también las causan. Estas intolerancias secundarias, en principio, al realizar una dieta restrictiva durante un cierto tiempo, se eliminarán y se podrán volver a consumir.

Síntomas de las intolerancias

Algunos de los síntomas más comunes en las intolerancias alimentarias son:

Dolor de estómago.

Retorcijones y ruidos estomacales.

Cansancio y flojedad.

Diarreas fuertes o estreñimientos.

Aires y dificultad para expulsarlos.

Vómitos.

Cuando las intolerancia aparecen en bebés o niños muy pequeños, se sumará a estos síntomas,además, lloros y cambios de ritmo de sueño. Hay que tener en cuenta que los síntomas son variables de una persona a otra, ya que, ni los niveles de reacción al alimento son las mismas, ni el momento en el que se ingiere. Muchos intolerantes conocen su cuerpo de manera que son capaces de saber si en algún momento pueden tomar una pequeña porción de estos alimentos sin desencadenar los síntomas más graves.

Principales alimentos que causan las intolerancias alimentarias

Como venimos diciendo, cada persona es un mundo, y lo que a uno le causa una gran y brutal intolerancia, a otro no le supone ningún problema. Pero, sí que hay una serie de alimentos que suman un número de intolerantes más alto que otros: